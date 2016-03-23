中国债市动态：现券平淡收益率微幅波动，资金好转但市场情绪改善有限

路透上海3月23日 - 中国银行间市场周三早盘现券交投平淡，收益率基本持稳。交易员称，早间资金面有所改善，但流动性还难言宽松，短债继续承受一定压力，长债在观望情绪下几无波动。不过新债则延续近日向好局面，财政部稍早招标续发的三年期国债，定位低于市场预期。

上海一银行交易员称，受资金面影响，本周以来存续期一年左右的短券收益率多趋上行，早间虽然流动性改善，但感到短债仍有压力，“10年国开什么的基本没动，短些的债收益率反而有些上”。

华南一银行交易员表示，近期市场处于消息、数据真空期，债券窄幅震荡局面可能还要持续一段时间，“其实已经一两周了，都是这样，每天动也就1-2bp(基点)；稍反弹一点也有买盘来收，收益率上也上不太去，但显然没什么下行的动力。”

他并称，今日货币市场融出增多、资金面压力减缓，但考虑到央行投放规模谨慎、股市人气也有所回复，对流动性波动仍需保持警惕，“资金也不是一下子就很松了，还要观察吧；接下来4月又是季度缴税的大月。”

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1880%/3.1850%，上日尾盘为3.1880%/3.1800%。

中国央行公开市场周三进行800亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，今日净投放600亿元。

中国财政部上午招标续发行的200亿元人民币三年期国债，加权中标收益率为2.2421%，低于市场预测均值2.28%；该期债边际中标收益率为2.2737%，投标倍数2.50倍。