中国债市动态：现券平淡收益率微幅波动，资金好转但市场情绪改善有限

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
路透上海3月23日 - 中国银行间市场周三早盘现券交投平淡，收益率基本持稳。交易员称，早间资金面有所改善，但流动性还难言宽松，短债继续承受一定压力，长债在观望情绪下几无波动。不过新债则延续近日向好局面，财政部稍早招标续发的三年期国债，定位低于市场预期。
上海一银行交易员称，受资金面影响，本周以来存续期一年左右的短券收益率多趋上行，早间虽然流动性改善，但感到短债仍有压力，“10年国开什么的基本没动，短些的债收益率反而有些上”。
华南一银行交易员表示，近期市场处于消息、数据真空期，债券窄幅震荡局面可能还要持续一段时间，“其实已经一两周了，都是这样，每天动也就1-2bp(基点)；稍反弹一点也有买盘来收，收益率上也上不太去，但显然没什么下行的动力。”
他并称，今日货币市场融出增多、资金面压力减缓，但考虑到央行投放规模谨慎、股市人气也有所回复，对流动性波动仍需保持警惕，“资金也不是一下子就很松了，还要观察吧；接下来4月又是季度缴税的大月。”
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1880%/3.1850%，上日尾盘为3.1880%/3.1800%。
中国央行公开市场周三进行800亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，今日净投放600亿元。
中国财政部上午招标续发行的200亿元人民币三年期国债，加权中标收益率为2.2421%，低于市场预测均值2.28%；该期债边际中标收益率为2.2737%，投标倍数2.50倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.675元，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1606 早盘收报99.725元，较上日结算价上涨0.11%。(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。