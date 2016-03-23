台湾债市：指标券殖利率收高，因美债偏空及央行利率决议变数当前

港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
* 美债短线偏空，央行降息变数令多头保守
* 第二季发债计划中规中矩，不会影响走势
* 明日105/4殖利率暂看0.79-0.82%
路透台北3月23日 - 台湾指标公债殖利率周三收高，曲线略上移。交易员称，受美债短线气氛偏空以及第二季发债计划、央行理监事会议将召开等变数的影响，少数交易商先行调整部位。
财政部于公债交易结束后公布第二季发债计划，交易商普遍认为，发债量与期数的安排与预期相符，料不会影响明日的走势；接下来就要关注央行理监事会议的决议结果。
〞(发债计划)中性看待，就看明天(央行会议)了。〞一位大型公股银行交易员说。
公股银行交易员认为，近期美债受美联储官员对升息态度偏积极言论影响，短期走势较为偏空；且台债殖利率频创新低，难免会让交易商追价态度趋于保守。
他指出，虽然个人乐观预期会扩大降息幅度至一码(0.25个百分点)，但以央行谨小慎微、不躁进的态度推敲，机率可能不是太大。
针对明日召开的央行理监事会议，一大型银行交易主管认为，虽然市场多数人预期央行周四料将降息半码，但从短端殖利率走势观察，还是有交易商押注降息幅度会扩大。
另一大型公股银行交易主管称，债市行情已经来到〞梦幻境界〞，不少人希望藉由央行宣布降息半码的〞利空〞，让殖利率适度修正好进场承接。
〞最好是半码，交易商会当成利空往上轰。〞她说。
根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以提振台湾疲弱的经济表现。
台湾财政部周三表示，第二季将发行1,500亿台币甲类公债，以及300亿台币国库券。
交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.790-0.820%；五年券105/5期发行前交易区间则估在0.490-0.520%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +0.90 0.5110% 0.4999-0.5180% 57.0 10 105/4 +1.23 0.8063% 0.7933-0.8100% 48.0
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 1.2990% 10 105/4 0.8063%
5 105/5 0.5110%
3 105/1 0.4250%
2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。
行政长官梁振英发表任内最后一份施政报告，全文279段，接近3万字，篇幅是回归以来最长，提出新政策措施多达182项，不仅较上一份施政报告的逾160项多，还触及不少敏感议题，完全不像出自一个任期只余5个半月的政府，反映当局不甘沦为跛脚鸭，仅充当看守政府的角色。如此进取的施政报告，会否对下任政府带来无形约束，令施政「绑手绑脚」，难免惹来议论，惟像取消强积金对冲、制订标准工时、增加土地供应等问题，确实不应再拖拖拉拉，现在由施政报告抛了出来，正好令一众特首参选人无法回避。既然梁振英政府有决心在余下任期处理，就须尽快提出方案，切勿继续蹉跎。