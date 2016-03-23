版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:39 BJT

台湾债市：指标券殖利率收高，因美债偏空及央行利率决议变数当前

* 美债短线偏空，央行降息变数令多头保守

* 第二季发债计划中规中矩，不会影响走势

* 明日105/4殖利率暂看0.79-0.82%

路透台北3月23日 - 台湾指标公债殖利率周三收高，曲线略上移。交易员称，受美债短线气氛偏空以及第二季发债计划、央行理监事会议将召开等变数的影响，少数交易商先行调整部位。

财政部于公债交易结束后公布第二季发债计划，交易商普遍认为，发债量与期数的安排与预期相符，料不会影响明日的走势；接下来就要关注央行理监事会议的决议结果。

〞(发债计划)中性看待，就看明天(央行会议)了。〞一位大型公股银行交易员说。

公股银行交易员认为，近期美债受美联储官员对升息态度偏积极言论影响，短期走势较为偏空；且台债殖利率频创新低，难免会让交易商追价态度趋于保守。

他指出，虽然个人乐观预期会扩大降息幅度至一码(0.25个百分点)，但以央行谨小慎微、不躁进的态度推敲，机率可能不是太大。

针对明日召开的央行理监事会议，一大型银行交易主管认为，虽然市场多数人预期央行周四料将降息半码，但从短端殖利率走势观察，还是有交易商押注降息幅度会扩大。

另一大型公股银行交易主管称，债市行情已经来到〞梦幻境界〞，不少人希望藉由央行宣布降息半码的〞利空〞，让殖利率适度修正好进场承接。

〞最好是半码，交易商会当成利空往上轰。〞她说。

根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以提振台湾疲弱的经济表现。

台湾财政部周三表示，第二季将发行1,500亿台币甲类公债，以及300亿台币国库券。

交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.790-0.820%；五年券105/5期发行前交易区间则估在0.490-0.520%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +0.90 0.5110% 0.4999-0.5180% 57.0 10 105/4 +1.23 0.8063% 0.7933-0.8100% 48.0

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 1.2990% 10 105/4 0.8063%

5 105/5 0.5110%

3 105/1 0.4250%

2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐