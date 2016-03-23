《汇市简讯》美元/韩元守住1155，引发小规模空头回补

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
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* 美元/韩元在亚洲时段维持在1155.4-1158.9韩元区间内
* 1155附近的支撑位守住，引发一轮温和的空头回补
* 韩元需求今日很容易获得满足，但美元/韩元仍有可能下跌
* 1150-1155区间或许能守住，但月底的资金流肯定会带来考验
* 韩国综合股价指数跌0.2%，因外资在近两周买超后转入卖超 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。