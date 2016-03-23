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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 12:25 BJT

《汇市简讯》美元/韩元守住1155，引发小规模空头回补

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* 美元/韩元在亚洲时段维持在1155.4-1158.9韩元区间内

* 1155附近的支撑位守住，引发一轮温和的空头回补

* 韩元需求今日很容易获得满足，但美元/韩元仍有可能下跌

* 1150-1155区间或许能守住，但月底的资金流肯定会带来考验

* 韩国综合股价指数跌0.2%，因外资在近两周买超后转入卖超 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)

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