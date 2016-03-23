台湾货币市场：短率持稳既有区间，关注明日央行利率决策及国库券标售

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
* 短率大致持稳既有区间 * 观望央行周四利率决策 * 短票利率及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月23日 - 台湾银行间短率周三持稳既有区间。资金调度人员称，随着大型公 营行库及部分银行持续开放跨季拆款资金供给，明显缓解市场对季底资金流动性的疑虑，令 跨月短率续稳在现有利率水准，后续关注明日央行利率决策及91天期国库券标售。 他们指出，另有一家大型指标银行今起酌量与票券商承作到期续作的跨季拆款，带动跨 季资金流动性持续提高，使三周跨月拆款主交投维持在0.36-0.39%的区间，并有极少数中型 银行对中型银行跨季拆款成交在0.32%。 〞现在市场都很平静，等待央行公布利率决策。〞一位大型公营银行资调人员说。 另位大型票券商资调人士也提及，越来越多家银行开始供给跨季拆款资金，舒缓季底紧 缩效应的影响，而目前银行与票券商承作跨季拆款以到期续作为主，成交利率仍落在0.38-0 .39%。 路透周三调查显示，台湾明日标售91天期国库券决标贴现率估在0.30-0.33%，料持平或 略低于一月标售的同天期国库券0.33%，主要反应央行降息预期，但仍须视外银参与意愿而 定。 本地时间12:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.434 32.525 台湾加权股价指数<.TWII 8,745.85 8,785.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.210-0.350% 0.200-0.350% **短票利率持平** 短票市场方面，一大型票券商指出，此前已先行避开资金落点季底，因此从周五起至下 周的票量都很少，只有周三、周四票量较多些，而银行端资金去化压力仍重，略有提高买票 意愿，令跨月短票利率持续维持在原有区间。 他们表示，由于市场对央行降息预期浓厚，近日超过一年以上的长天期IRS(利率交换) 都有往下走2-3基点，至于短票利率则未明显走降，主要是反应季底资金紧缩因素。 〞现在大家都在猜央行会降半码还是一码。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，少数成交在0. 35%，大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 9%，前日0.363%；上日区间在0.33-0.44%，前日在0.30-0.43%；上日成交量64.3亿台币，前 日在130.98亿台币。 今天央行定存单到期1,511.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。 本周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，本周余日到期落点分别为：周四1,810.5亿台 币、周五132亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为525亿台币，累积超额准备2,916亿台 币、加计前期1%的超额准备为4,363亿台币。 **投信端多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信端及寿险端皆资金略显多缺不一 ，但资金调度仍旧平顺，RP利率也持平低档，仅有少数银行端微调短天期公债RP利率。 他们指出，尽管银行间月内短钱充裕，但仍有银行考量季底紧缩因素，开口向券商微调 短天期公债RP利率1-2个基点至0.35-0.36%。至于周四国际板债券交割因子则暂看不出影响 。 〞银行都不管央行要不要降息，就先用季底因素调高公债RP利率。〞一位大型证券商交 易员说。 本周国际板债券交割因子除了周一Morgan Stanley发行1.1亿美元债券外，还有周四Gol dman Sachs Group发行1.4亿美元债。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债 附买回利率主要成交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上 日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回 利率0.25-0.30%；公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。