中国汇市：中间价助人民币早盘微升，布鲁塞尔恐袭案短期影响有限

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
* 人民币早盘微幅上涨
* 中间价小幅上升
* 布鲁塞尔恐袭案对人民币短期影响有限
* 短期人民币汇价偏强概率大
路透北京3月23日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微幅上涨，成交平稳，中间价亦止跌回升。交易员称，受避险资金的支撑，隔夜布鲁塞尔遭恐袭消息并未引发欧元出现大幅下调，因此对人民币汇价短期影响亦相对有限。
交易员指出，前两天中间价变动较大，市场波幅亦相应扩大。而今天的中间价基本跟随隔夜美元变动，美元指数变动较小，早盘人民币汇价亦非常平稳，短期市场认为人民币仍偏强概率大，因为美元指数仍在回落中。
“隔夜美元也没有大动，大家都没什么方向。...昨天（布鲁塞尔恐袭案后）欧元跌得不多，如果欧元动得多，肯定会传导到人民币。”一股份行交易员称。
他并指出，人民币走势关键还看美元指数走势，看起来美元指数走势还是处于回落中，目前不能轻易说是底部，不过中长期看美元今年的强势没有改变。
对于布鲁塞尔遇袭消息的影响，交易员指出，由于受到避险资金的推动，欧元在布鲁塞尔爆炸事件后跌幅有限，英镑则下跌明显，但由于英镑在人民币汇率篮子中的比重较小，因此对人民币短期影响有限，中长期影响仍要继续观察。
北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.4909元，上日收报6.4926元。今日人民币兑美元中间价 报6.4936元，上日中间价为6.4971元。人民币兑美元即期成交额 为124.46亿美元，上日半日为103.87亿美元。
全球汇市方面，美元周三微跌，隔夜布鲁塞尔遇袭的消息影响到亚洲投资者，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯的言论提振美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.67元, 上日尾盘为6.6565元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4945元, 上一交易日尾盘报6.4935元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4884；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。