中国汇市：中间价助人民币早盘微升，布鲁塞尔恐袭案短期影响有限

* 人民币早盘微幅上涨

* 中间价小幅上升

* 布鲁塞尔恐袭案对人民币短期影响有限

* 短期人民币汇价偏强概率大

路透北京3月23日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微幅上涨，成交平稳，中间价亦止跌回升。交易员称，受避险资金的支撑，隔夜布鲁塞尔遭恐袭消息并未引发欧元出现大幅下调，因此对人民币汇价短期影响亦相对有限。

交易员指出，前两天中间价变动较大，市场波幅亦相应扩大。而今天的中间价基本跟随隔夜美元变动，美元指数变动较小，早盘人民币汇价亦非常平稳，短期市场认为人民币仍偏强概率大，因为美元指数仍在回落中。

“隔夜美元也没有大动，大家都没什么方向。...昨天（布鲁塞尔恐袭案后）欧元跌得不多，如果欧元动得多，肯定会传导到人民币。”一股份行交易员称。

他并指出，人民币走势关键还看美元指数走势，看起来美元指数走势还是处于回落中，目前不能轻易说是底部，不过中长期看美元今年的强势没有改变。

对于布鲁塞尔遇袭消息的影响，交易员指出，由于受到避险资金的推动，欧元在布鲁塞尔爆炸事件后跌幅有限，英镑则下跌明显，但由于英镑在人民币汇率篮子中的比重较小，因此对人民币短期影响有限，中长期影响仍要继续观察。

北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.4909元，上日收报6.4926元。今日人民币兑美元中间价 报6.4936元，上日中间价为6.4971元。人民币兑美元即期成交额 为124.46亿美元，上日半日为103.87亿美元。

全球汇市方面，美元周三微跌，隔夜布鲁塞尔遇袭的消息影响到亚洲投资者，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯的言论提振美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.67元, 上日尾盘为6.6565元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4945元, 上一交易日尾盘报6.4935元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4884；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。