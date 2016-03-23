更新版 1-香港个股：中国忠旺分拆铝挤压业务A股借壳上市，释放企业价值

* 中国忠旺将铝挤压业务分拆A股借壳上市

* 标的资产作价282亿元，较中国忠旺市值高六成

* 忠旺称此举将释放企业价值 (（新增中国忠旺方面的评论）)

路透上海3月23日 - 中国铝材巨头--中国忠旺控股 拟分拆其核心业务铝挤压业务在A股借壳中房股份 上市，标的资产作价282亿元人民币。中国忠旺称，分拆不仅为公司增添一个融资平台，还有助于释放企业价值。

据中房股份公告，其拟通过重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金等，与忠旺集团进行资产重组，后者最终完成借壳上市。此次方案中，标的资产估值比中国忠旺目前市值还高出近六成，而且此次是换股并购，若未来中房股份股价上涨，意味着中国忠旺的股东在此次分拆中获益更大。

中国忠旺新闻稿引述公司总裁兼执行董事路长青表示，“这项分拆是中国忠旺发展进程中一个重要里程碑，是释放企业内在价值的重要举措。”

他说，新增的A股平台将给更多的投资者带来一个投资于全球领先铝挤压企业的机会，让市场更了解和认识公司的内在价值，并爲公司增添一个重要的融资平台。与此同时，在更清晰的企业架构下，香港上市公司的业务重心和优势将更爲突出，有利于集团的长远发展，爲股东增值。

在分拆铝挤压业务后，中国忠旺直接经营机械设备、铝材深加工以及即将投产的铝压延业务。中国忠旺新闻稿称，未来将通过A股上市公司的平台，继续巩固其工业铝挤压业务的行业龙头地位，并同时受益于快速增长的深加工业务及投産在即的铝压延业务。

中国忠旺是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。此外，公司还在拓展高附加值铝压延材项目，第一期为两条生产线，年设计产能为180万吨，目前首条生产线已在做最后阶段的设备调试。

借壳上市的具体方案为：中房拟以新疆中房100%股权（估价2亿元）与拟置入资产忠旺集团100%股权中等值部分进行置换，差额部分通过向忠旺集团非公开发行39.33亿股支付，每股作价7.12元。同时该公司还将以7.12元/股向睿智1号等八名股东非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，拟用于年产60万吨高强度、大截面工业铝挤压产品项目，以及全铝特种车辆项目。

交易完成后，中房股份控股股东将变更为忠旺集团的控股股东忠旺精制，忠旺精制为中国中旺的全资附属公司，中房股份的实际控制人变更为刘忠田。本次交易中，拟购买资产总额与交易金额孰高值为612.44亿元，占上市公司截至去年末资产总额3.65亿元的比例为168倍，构成重大资产重组及借壳上市。

中房股份并与忠旺精制签署利润补偿协议，后者承诺本次重大资产重组实施完毕后，忠旺集团2016年、2017年和2018年预测实现的净利润分别不低于28亿元、35亿元和42亿元。

公告称，通过本次交易，中房股份置出盈利性较弱的房地产业务，同时置入行业前景良好、竞争优势突出、具有较强盈利能力的工业铝挤压业务，将成为中国最大、极具市场竞争力、市场前景广阔的工业铝挤压产品研发制造商。

中房股份去年10月起停牌，停牌前收报7.63元，公司股票并将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见后将及时履行信息披露义务。而中国忠旺周三早盘收报4.08港元，跌5.34%，企业市值为222.3亿港元。(完)

欲浏览公告详情，请点选 here (发稿 林琦; 审校 张喜良/林高丽)