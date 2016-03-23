《中国企业债发行日程表》--3月23日

港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *重庆市兴荣 9 7 3/30簿记建档 -- AA+ 3/31-4/1 渤海证券 控股集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司担保) ========================================================================================= *江苏北固 14 7 3/30簿记建档 -- AA 3/31-4/6 申万宏源证券 产业投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保) ========================================================================================= *泸州市纳溪区 6.8 7 3/30簿记建档 上限5.50% AA 3/31-4/1 华创证券 国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 亿利资源集团 至多10 5 3/21簿记建档 7.50% AA 3/22-3/24 安信证券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 江苏张家港经济 7 7 3/21簿记建档 3.95% AA 3/22-3/24 东吴证券 开发区实业总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州萧山钱江 18 7 3/21簿记建档 *4.00% AA 3/22-3/24 中信建投证券 世纪城开发建设公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 枣阳城建投资 至多15 7 3/21簿记建档 5.50% AA- 3/22-3/24 国泰君安证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 北京朝阳区 19 7 3/22簿记建档 *3.25% AAA 3/23-3/25 中信建投证券 国资经营管理中心 (第五年末附投资人选择权) ========================================================================================= 如皋交通 15 7 3/22簿记建档 *3.74% AA 3/23-3/25 海通证券 投资发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 泰州鑫泰集团 10 7 3/22簿记建档 *4.07% AA 3/23-3/25 银河证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏信用再担保公司担保) ========================================================================================= 肥城市城市 8.8 7 3/22簿记建档 *4.04% AA 3/23-3/25 西南证券 资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保) ========================================================================================= 苏州高新区 11 7 3/22簿记建档 *4.18% AA 3/23-3/25 东吴证券 北部新城城建投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 滁州市同创 10 4 3/22簿记建档 *5.44% AA 3/23-3/25 国元证券 建设投资 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 乌兰察布市集宁 10 7 3/23簿记建档 上限6.50% AA- 3/24-3/25 日信证券 区国融投资发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= 宿州城建 18.7 7 3/23簿记建档 上限5.50% AA 3/24-3/25 东方花旗证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) 国开证券 ========================================================================================= 如皋市经贸 15 7 3/23簿记建档 上限5.00% AA 3/24-3/25 广发证券 开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) ========================================================================================= 株洲循环经济 14 7 3/23簿记建档 上限5.40% AA 3/24-3/25 财富证券 投资发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 永兴银都投资 8.8 7 3/23簿记建档 上限6.50% AA- 3/24-3/28 西南证券 建设发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保) ========================================================================================= 宝应县城市 16 7 3/23簿记建档 上限5.20% AA 3/24-3/28 兴业证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) ========================================================================================= 随州高新技术 10.8 7 3/24簿记建档 *上限5.50% AA 3/25-3/28 广州证券 产业投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 徐州贾汪城建 16 7 3/22簿记建档 *4.00% AA 3/23-3/29 华英证券 投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 南宁新技术 5 7 3/24簿记建档 *上限5.00% AA 3/25-3/29 国海证券 产业建设开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 三明市交通 13 7 3/24簿记建档 上限4.50% AA 3/25-3/29 兴业证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 共青城财政管理 8 7 3/24簿记建档 *上限6.45% AA- 3/25-3/29 恒泰长财证券 投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 福州高新区 7 7 3/24簿记建档 *上限5.20% AA 3/25-3/29 国泰君安证券 投资控股公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 瑞昌市投资公司 5 7 3/24簿记建档 上限6.00% AA- 3/25-3/29 天风证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 北票市建设 9 7 3/24簿记建档 *上限7.00% AA- 3/25-3/29 国都证券 投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳城建投资 30 10 3/24簿记建档 *上限5.50% AA+ 3/25-3/31 国信证券 集团城市停车场建设专项债 (第3-6年末分别偿还10%本金，第7-10年末分别偿还15%本金) ========================================================================================= 奉化市投资 10 6 3/25簿记建档 -- AA 3/28-3/31 财通证券 (第4、5、6年末分别偿还20%、30%、50%本金/发行人作为差额补偿人) ========================================================================================= 枝江市国产 8 7 3/25簿记建档 -- AA 3/28-3/29 东方花旗证券 经营中心 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 和田玉鑫国资 13 7 3/25簿记建档 -- AA 3/28-3/30 国海证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 江西铁路 20 15 3/25簿记建档 上限为3.88% AA+ 3/28-3/30 天风证券 投资集团 (第5和第10年末分别附投资人选择权) ========================================================================================= 眉山市宏大 20 7 3/25簿记建档 -- AA 3/28-3/30 摩根士丹利华鑫证券 建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) 爱建证券 ========================================================================================= 大冶城建 至多12 7 3/25簿记建档 -- AA 3/28-3/30 海通证券 投资开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆璧山区 23 7 3/28簿记建档 -- AA 3/29-3/30 开源证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南京白下 14 7 3/28簿记建档 -- AA 3/29-3/30 天风证券 国资经营中心 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 当阳市鑫源 11 7 3/28簿记建档 -- AA 3/29-3/30 东方花旗证券 投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 温州港城发展 20 7 3/28簿记建档 -- AA 3/29-3/31 国泰君安证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 湖南省娄底 10.6 7 3/29簿记建档 -- AA 3/30-4/1 恒泰长财证券 经济技术开发投资建设 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 靖江市城投 15 7 3/29簿记建档 -- AA 3/30-4/1 申万宏源证券 基础设施发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 九江市庐山区 11 7 3/29簿记建档 -- AA 3/30-4/5 申万宏源证券 城投集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 湘乡市城市 5 7 推迟发行 -- AA- -- 广州证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 河北建设投资 20 永续 推迟发行 -- AAA -- 银河证券 (每五年重置一次票面利率) ========================================================================================= 以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= *北京谷财集团 15 4 3/30簿记建档 -- AA 3/31-4/1 西南证券 小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 牡丹江新区 6 4 3/23簿记建档 上限6.99% AA 3/24-3/25 平安证券 城市投资公司 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 青州市宏源 10 4 3/28簿记建档 -- AA 3/29-4/1 申万宏源证券 公有资产经营有限公司 (第三年末附投资人选择权/中合中小企业融资担保提供担保) 小微企业增信集合债券 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。
行政长官梁振英发表任内最后一份施政报告，全文279段，接近3万字，篇幅是回归以来最长，提出新政策措施多达182项，不仅较上一份施政报告的逾160项多，还触及不少敏感议题，完全不像出自一个任期只余5个半月的政府，反映当局不甘沦为跛脚鸭，仅充当看守政府的角色。如此进取的施政报告，会否对下任政府带来无形约束，令施政「绑手绑脚」，难免惹来议论，惟像取消强积金对冲、制订标准工时、增加土地供应等问题，确实不应再拖拖拉拉，现在由施政报告抛了出来，正好令一众特首参选人无法回避。既然梁振英政府有决心在余下任期处理，就须尽快提出方案，切勿继续蹉跎。