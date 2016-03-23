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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 13:20 BJT

新加坡数据：2月核心CPI较上年同期上升0.5%，升幅创五个月最高

路透新加坡3月23日 - 周三公布的数据显示，新加坡2月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.5%，创五个月最快升速，原因是食品价格上涨。

这是去年9月以来的最快升速，当月的同比升幅为0.6%。

该数据可能巩固分析师的普遍预期，即新加坡金管局料在4月维持政策不变，暂时不出台额外宽松措施。

2月整体CPI较上年同期下降0.8%。

路透调查的分析师此前估计，2月整体CPI同比下降0.8%，核心CPI上升0.4%。(完) (编译 王兴亚; 审校 李春喜)

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