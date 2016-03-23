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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 13:38 BJT

卢比汇率：印尼政府预计2016年卢比/美元在13,300-13,400

路透雅加达3月23日 - 印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周三表示，政府预计2016年卢比兑美元 汇率平均在13,300-13,400间，显示较当前水准略贬。

卢比兑美元周三交投于13,185/90。政府2016年国家预算书编列的假设前提为卢比/美元汇率在13,900。

班邦并称，印尼政府还预计今年通胀率为4%，低于2016年预算书预测的4.7%；油价预估则为每桶35-40美元。(完) (编译 张若琪 审校 陈宗琦)

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