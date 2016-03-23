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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 13:48 BJT

韩国财政：企划财政部第二次官称，没必要担心资金会流出公债

路透首尔3月23日 - 韩国企划财政部第二次官Song Eon-seok周三称，目前没必要担心资金可能从公债中外流。

“目前不是担心资金外流的时候，”Song Eon-seok在首尔一活动间隙对记者称。

“我们看到的转变是资金从短期债券流向长期债券，这是正面现象。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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