美国基金：安宏资本GPE八号基金募集130亿美元，超额完成目标

路透上海3月23日 - 全球私募股权（GPE）领域最大投资基金之一的安宏资本（Advent International）周三宣布，已经完成旗下基金Advent International GPE VIII Limited Partnership （安宏GPE八号基金）的募集，在六个月内已达总额130亿美元的上限，并超出120亿美元的原定目标。

安宏GPE八号基金将秉承安宏资本此前GPE基金一贯的战略，投资于并购、资本结构调整和成长型股权交易，其投资以欧洲和北美市场为主，同时包括亚洲和拉丁美洲在内的部分其他地区。该基金将专注于五个投资领域：商业和金融服务业；医疗保健；工业；零售、消费品及休闲；科技、媒体和电信业。

安宏资本董事总经理、大中华区联席主管菲利普表示，“与安宏资本此前的全球基金一样，安宏GPE八号基金将投资于大中华区、新加坡和其他亚洲国家的领先企业，专注化工、医疗保健、教育和零售领域。我们也将继续协助具备中国扩张机会的跨国投资交易，并支持安宏被投资公司在区内的并购和成长战略。”

安宏此前已发行了七只GPE基金，其GPE七号基金于2012年完成募集，总募集金额为108亿美元。这些基金已在29个国家完成228项私募股权投资，其中190个项目已全数或大多数退出并实现了投资回报。