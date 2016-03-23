美国基金：安宏资本GPE八号基金募集130亿美元，超额完成目标

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
路透上海3月23日 - 全球私募股权（GPE）领域最大投资基金之一的安宏资本（Advent International）周三宣布，已经完成旗下基金Advent International GPE VIII Limited Partnership （安宏GPE八号基金）的募集，在六个月内已达总额130亿美元的上限，并超出120亿美元的原定目标。
安宏GPE八号基金将秉承安宏资本此前GPE基金一贯的战略，投资于并购、资本结构调整和成长型股权交易，其投资以欧洲和北美市场为主，同时包括亚洲和拉丁美洲在内的部分其他地区。该基金将专注于五个投资领域：商业和金融服务业；医疗保健；工业；零售、消费品及休闲；科技、媒体和电信业。
安宏资本董事总经理、大中华区联席主管菲利普表示，“与安宏资本此前的全球基金一样，安宏GPE八号基金将投资于大中华区、新加坡和其他亚洲国家的领先企业，专注化工、医疗保健、教育和零售领域。我们也将继续协助具备中国扩张机会的跨国投资交易，并支持安宏被投资公司在区内的并购和成长战略。”
安宏此前已发行了七只GPE基金，其GPE七号基金于2012年完成募集，总募集金额为108亿美元。这些基金已在29个国家完成228项私募股权投资，其中190个项目已全数或大多数退出并实现了投资回报。
成立于1984年的安宏资本，在全球四大洲设有办公室，并拥有一支逾170名专业投资人士的全球团队，去年底其资产管理规模达290亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。