《全球汇市》美联储的升息讲话支撑美元，英镑期权大涨

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1206 1.1214 -0.07 +3.19 1.0860 美元/日圆 112.32 112.36 -0.04 -6.63 120.30 欧元/日圆 125.88 126.03 -0.12 -3.52 130.47 美元/瑞郎 0.9741 0.9722 +0.20 -2.77 1.0018 英镑/美元 1.4192 1.4206 -0.10 -3.70 1.4738 美元/加元 1.3083 1.3044 +0.30 -5.46 1.3839 美元/离岸人民币 6.4953 6.4928 +0.04 -1.11 6.5680 澳元/美元 0.7612 0.7621 -0.12 +4.63 0.7275 新西兰元/美元 0.6735 0.6751 -0.24 -1.32 0.6825 澳元/日圆 85.510 85.610 -0.12 -2.41 87.620 新西兰元/日圆 75.660 75.820 -0.21 -7.71 81.980 英镑/日圆 159.37 159.57 -0.13 -10.07 177.22 澳元/新西兰元 1.1300 1.1277 +0.20 +5.96 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/王兴亚/张若琪/陈宗琦；审校 王洋/于春红/白云/张若琪)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。