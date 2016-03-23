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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 13:37 BJT

《全球汇市》美联储的升息讲话支撑美元，英镑期权大涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1206  1.1214  -0.07  +3.19  1.0860
    美元/日圆            112.32  112.36  -0.04  -6.63  120.30
    欧元/日圆         125.88  126.03  -0.12  -3.52  130.47
    美元/瑞郎            0.9741  0.9722  +0.20  -2.77  1.0018
    英镑/美元            1.4192  1.4206  -0.10  -3.70  1.4738
    美元/加元            1.3083  1.3044  +0.30  -5.46  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4953  6.4928  +0.04  -1.11  6.5680
    澳元/美元            0.7612  0.7621  -0.12  +4.63  0.7275
    新西兰元/美元        0.6735  0.6751  -0.24  -1.32  0.6825
    澳元/日圆         85.510  85.610  -0.12  -2.41  87.620
    新西兰元/日圆     75.660  75.820  -0.21  -7.71  81.980
    英镑/日圆         159.37  159.57  -0.13 -10.07  177.22
    澳元/新西兰元     1.1300  1.1277  +0.20  +5.96  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/王兴亚/张若琪/陈宗琦；审校 王洋/于春红/白云/张若琪)

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