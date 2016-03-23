台湾股市：小幅收跌，下档支撑仍强因外资做多心态未变

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
路透台北3月23日 - 台湾股市周三小幅收低。分析师表示，今日盘势不脱前两日高档震荡格局，在外资于期货及现货偏多操作，但8,800点之上追价无力的状况下，只能以盘代跌。
台湾加权股价指数 收低0.22%,至8,766.09点；今日成交初值 为817.21亿台币，上交易日修正后为879.09亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师表示，投资人追价心态相当谨慎，大盘在盘中一度下杀，但外资却在尾盘拉抬权值股，使得跌幅收敛。由于缺乏重大利多或利空影响，在外资仍偏多操作下，短期台股难脱高档整理格局。
〞未来或许还有小幅拉高的机会，但清明节过后，变数会增加。〞他说。
该分析师认为，时序进入4月后，美国及台湾企业将陆续公布季报，届时大盘容易随着业绩的好坏波动剧烈，投资人应小心因应。短线指数区间在8,700-8,850点。
亚洲股市周三下跌，不过持于本周稍早触及的三个半月高位附近，因全球经济状况好转让投资者感到宽慰。 本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数 跌0.62%。(完)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。