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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 14:00 BJT

台湾股市：小幅收跌，下档支撑仍强因外资做多心态未变

路透台北3月23日 - 台湾股市周三小幅收低。分析师表示，今日盘势不脱前两日高档震荡格局，在外资于期货及现货偏多操作，但8,800点之上追价无力的状况下，只能以盘代跌。

台湾加权股价指数 收低0.22%,至8,766.09点；今日成交初值 为817.21亿台币，上交易日修正后为879.09亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，投资人追价心态相当谨慎，大盘在盘中一度下杀，但外资却在尾盘拉抬权值股，使得跌幅收敛。由于缺乏重大利多或利空影响，在外资仍偏多操作下，短期台股难脱高档整理格局。

〞未来或许还有小幅拉高的机会，但清明节过后，变数会增加。〞他说。

该分析师认为，时序进入4月后，美国及台湾企业将陆续公布季报，届时大盘容易随着业绩的好坏波动剧烈，投资人应小心因应。短线指数区间在8,700-8,850点。

亚洲股市周三下跌，不过持于本周稍早触及的三个半月高位附近，因全球经济状况好转让投资者感到宽慰。 本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数 跌0.62%。(完)

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