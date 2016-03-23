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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 14:22 BJT

韩国央行：政策委员会力促加强结构性改革并放宽监管以刺激经济

路透首尔3月23日 - 韩国央行货币政策委员会周三表示，韩国应加强结构性改革，并放宽监管，以刺激经济活动。

“展望今后10年，当前的贸易市场将会萎缩，与此同时，服务等行业的重要性增加。”央行货币政策委员会成员Chung Soon-won在一场与媒体午餐餐叙称。他是代表央行货币政策委员会发表演讲。

“因此，我国也应加强结构性改革的力度，并放宽监管，以寻求服务业和高科技业等更多增长动能来源。”

Chung还指出，今年初全球金融市场的动荡已稍有消散，发达经济体的货币政策也进入可预期的范围。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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