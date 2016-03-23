更新版 1-台湾货币市场：短率持稳既有区间，关注明日央行利率决策及国库券标售

* 短率大致持稳既有区间 * 观望央行周四利率决策 * 短票利率及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月23日 - 台湾银行间短率周三持稳既有区间。资金调度人员称，随着大型公 营行库及部分银行持续开放跨季拆款资金供给，明显缓解市场对季底资金流动性的疑虑，令 跨月短率续稳在现有利率水准，后续关注明日央行利率决策及91天期国库券标售。 他们指出，另有一家大型指标银行今起酌量与票券商承作到期续作的跨季拆款，带动跨 季资金流动性持续提高，使三周跨月拆款主交投维持在0.36-0.39%的区间，并有极少数中型 银行对中型银行跨季拆款成交在0.32%。 〞现在市场都很平静，等待央行公布利率决策。〞一位大型公营银行资调人员说。 另位大型票券商资调人士也提及，越来越多家银行开始供给跨季拆款资金，舒缓季底紧 缩效应的影响，而目前银行与票券商承作跨季拆款以到期续作为主，成交利率仍落在0.38-0 .39%。 路透周三调查显示，台湾明日标售91天期国库券决标贴现率估在0.30-0.33%，料持平或 略低于一月标售的同天期国库券0.33%，主要反应央行降息预期，但仍须视外银参与意愿而 定。 本地时间17:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.625 32.525 台湾加权股价指数<.TWII 8,766.09 8,785.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.250-0.390% 0.250-0.370% **短票利率持平** 短票市场方面，一大型票券商指出，此前已先行避开资金落点季底，因此从周五起至下 周的票量都很少，只有周三、周四票量较多些，而银行端资金去化压力仍重，略有提高买票 意愿，令跨月短票利率持续维持在原有区间。 他们表示，由于市场对央行降息预期浓厚，近日超过一年以上的长天期IRS(利率交换) 都有往下走2-3基点，至于短票利率则未明显走降，主要是反应季底资金紧缩因素。 〞现在大家都在猜央行会降半码还是一码。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，少数成交在0. 35%，大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 9%，前日0.363%；上日区间在0.33-0.44%，前日在0.30-0.43%；上日成交量64.3亿台币，前 日在130.98亿台币。 台湾央行周三发行1,510.50亿台币定存单，与今日到期金额1,511.50亿台币相较，存单 发行余额减1亿台币。 本周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，本周余日到期落点分别为：周四1,810.5亿台 币、周五132亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为592亿台币，累积超额准备3,508亿台币、加 计前期1%的超额准备为4,955亿台币。 **投信端多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信端及寿险端皆资金略显多缺不一 ，但资金调度仍旧平顺，RP利率也持平低档，仅有少数银行端微调短天期公债RP利率。 他们指出，尽管银行间月内短钱充裕，但仍有银行考量季底紧缩因素，开口向券商微调 短天期公债RP利率1-2个基点至0.35-0.36%。至于周四国际板债券交割因子则暂看不出影响 。 〞银行都不管央行要不要降息，就先用季底因素调高公债RP利率。〞一位大型证券商交 易员说。 本周国际板债券交割因子除了周一Morgan Stanley发行1.1亿美元债券外，还有周四Gol dman Sachs Group发行1.4亿美元债。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债 附买回利率主要成交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上 日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回 利率0.25-0.30%；公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)