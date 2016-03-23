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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 14:27 BJT

澳洲股市：收跌，受矿业与金融类股疲弱拖累

路透悉尼3月23日 - 澳洲股市周三收盘下跌，矿业股与金融股疲弱拖累大盘。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌24.3点或0.5%，至5,142.3点。该指数今年遭遇数十年来最差开局，近期持续缓步收复失地，不过年内仍下跌3%。(完)

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