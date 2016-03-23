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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 14:26 BJT

日本股市：日经指数震荡微幅收低，成交量创12月以来最低

路透东京3月23日 - 日本股市周三震荡微幅收低，投资者难以找到新的交投线索，而多数人仍对美元/日圆走势抱持谨慎态度。

日经指数 收低0.3%至17,000.98点。

东证股价指数 跌0.4%至1,364.20，成交量仅为16亿股，创去年12月底以来最低水平。JPX-日经400指数 跌0.5%至12,307.94点。(完)

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