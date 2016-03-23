版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 14:31 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：金价下跌引发美元反弹

0622 GMT

* 欧元/美元下滑0.11%，澳元/美元微跌0.03%，新西兰元/美元下滑0.25%，英镑/美元下跌0.17%

* 美元/人民币微升0.09%，美元/离岸人民币微升0.05%，美元/马币下跌0.25%，美元/韩元上涨0.66%

* 日股日经指数下跌0.28%，中国股市沪综指上涨0.15%，美国原油期货下跌1.13%，现货金下跌0.99%，美国十年期公债收益率报1.94%

* 费城联邦储备银行总裁哈克称，除非出现意外情况，否则美联储应该考虑继续升息

* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐