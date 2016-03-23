主要国家经济指标预测--3月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日(四) 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 正9.5 正9.5 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -- -1.5% (较上年同期) -- -3.8% 0745 法国企业景气指数 3月 103 103 0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整) 1月 -- -2.8% (较上年同期，未经季节调整) -- +1.5% 意大利工业销售(较前月，经季节调整) -- -1.6% (较上年同期，未经季节调整) -- -3.0% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 2月 -- 47.509 0930 英国零售销售(较前月) 2月 -0.7% +2.3% (较上年同期) +3.8% +5.2% 扣除能源的零售销售(较前月) -1.0% +2.3% (较上年同期) +3.4% +5.0% 1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整) 1月 -- -0.1% (较上年同期，未经季节调整) -- +0.6% 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 -- 逆差5 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 正15 正10 1130 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 116.7 建筑许可(较前月) -- -3.1% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月 -2.9% +4.7% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% +1.7% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +4.3% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -0.1% +3.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月19日当周 26.8 26.5 四周均值(万人) -- 26.8 续请失业金人数(万人) 3月12当周 223 223.5 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 51.3 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +0.1% 持平 整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.2% -0.1% 整体CPI -- +0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,973 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超15,830 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月23日(三) 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 2月 +0.1% -- (较上年同期) +0.8% -- 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 正2.5 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 465.2 -- 再融资指数 1,845.4 -- 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 51.2 51 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 39.1 39.4 出口(亿新西兰元) 42.5 40.5 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.39 顺差0.5 年度贸易收支(亿新西兰元) 截止2月的一年 逆差33.2 逆差35.7 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/于春红；审校 白云)