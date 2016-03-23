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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 14:42 BJT

标题新闻：泰国2月出口料同比降7.65%连14个月萎缩，制造业产出指数料同比降2.55%--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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