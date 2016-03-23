国际油市：油价下跌，此前美国API库存数据强化供给过剩担忧

国际油市：美国原油价格自一周低点反弹，关注待公布的美国库存数据
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
布兰特原油自1月触及多年低点每桶27.10美元以来，亦飙涨了逾50%。
“短期仍会供应过剩，这让我们相信当前的上行趋势是不可持续的，”辉立期货分析师Daniel Ang周三在报告中表示。
美国石油协会(API)在周二油市结算后发布报告称，上周美国原油库存猛增880万桶，达到创纪录的5.318亿桶。
API报告中的库存增幅比路透调查中分析师预估的310万桶多出570万桶。美国政府的官方原油库存数据将于周三稍晚时候公布。
周二公布的路透调查结果显示，美国上周商业原油库存料连续第六周增至纪录高位，油品库存可能下滑。
伊朗重返国际市场加剧了供应过剩局面。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 张明钧/张荻)
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。