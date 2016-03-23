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货币新闻 | 2016年 3月 23日 星期三 14:55 BJT

国际油市：油价下跌，此前美国API库存数据强化供给过剩担忧

布兰特原油自1月触及多年低点每桶27.10美元以来，亦飙涨了逾50%。

“短期仍会供应过剩，这让我们相信当前的上行趋势是不可持续的，”辉立期货分析师Daniel Ang周三在报告中表示。

美国石油协会(API)在周二油市结算后发布报告称，上周美国原油库存猛增880万桶，达到创纪录的5.318亿桶。

API报告中的库存增幅比路透调查中分析师预估的310万桶多出570万桶。美国政府的官方原油库存数据将于周三稍晚时候公布。

周二公布的路透调查结果显示，美国上周商业原油库存料连续第六周增至纪录高位，油品库存可能下滑。

伊朗重返国际市场加剧了供应过剩局面。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 张明钧/张荻)

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