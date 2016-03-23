港股业绩：雅居乐去年核心利润倒退四成，拟派特别股息庆上市10周年

路透香港3月23日 - 中国房地产商--雅居乐 周三宣布，去年度的核心利润按年倒退近四成，因毛利率下跌及其他收入减少所致。但为庆祝上市10周年，公司拟派发每股0.25港元的特别股息，连同末期股息，全年派息金额与2014年度持平。

截至去年12月底止年度，雅居乐在扣除投资物业重估及汇兑损失后的核心利润为24.29亿元人民币，2014年度为40.35亿元；每股盈利按年大跌七成至0.358元。董事会建议派末期息每股0.145港元，以及0.25港元的特别股息。由于公司2015年没有派中期股息（2014年派0.145港元），因此全年计与2014年度每股共0.395港元的派息相同。

雅居乐主席兼总裁陈卓林在业绩报告中称，展望2016年，政府近期推行的放宽住房贷款首付要求、减少对房地産交易相关税款等政策，相信有助进一步刺激房地产市场气氛，相信首次置业或改善型住房的刚性需求将持续主导市场，推动房地产市场健康发展。

他并表示，公司将策略性地适时捕捉增添优质土地的机遇，并以开发刚需改善型产品为主，辅以旅游房地产，及迎合市场需求的高端产品。

期内，雅居乐的整体毛利率同比跌7.3个百分点至25.1%，主要由于各城市/地区占公司确认销售比例的改变及毛利率相对较低的项目所占份比的增加，及单位销售成本上升，尤其是单位土地成本较高的新项目。此外，2014年度公司录得一项8亿元的土地初期发展项目收入净额，但去年则没有相关收入，因而其他收入部份减少。

至今天为止，雅居乐在41个城市及地区拥有总建筑面积3,487万平方米的土地储备，相关楼面地价为每平方米人民币1,117元。

雅居乐午盘中段股价上扬逾3%，过去一个月累计涨逾9%。（完）

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