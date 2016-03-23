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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:01 BJT

日本个股：三井物产料本财年净亏约6.2亿美元，因减记铜及LNG资产

路透东京3月23日 - 日本贸易公司三井物产 周三称，预计截至3月31日止的当前财年将净亏700亿日圆(6.23亿美元)，而非稍早前预测的获利1,900亿日圆，主要归咎于旗下铜和其他资源类资产的大规模一次性亏损。

该公司在一份新闻稿中称，将录得总计2,600亿日圆一次性亏损，包括对智利铜业务1,150亿日圆的减值损失，以反映对铜价长期前景的修正。

其他亏损包括对澳洲液化天然气(LNG)项目以及其他能源和金属资产的减记。

和国际石油巨头及采矿企业一样，日本的贸易公司也被大宗商品价格的挫跌打了个措手不及。大宗商品价格下跌的主因是，最大消费国--中国的需求因经济增长放缓而走软。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

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