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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:26 BJT

金属期市：伦铜下滑，但中国楼市复苏迹象带来支撑

“由于市场转为出现缺口，铜价将在2016年上半年寻获支撑，今年均价预计为4,900美元，此后(将)会稳定下来，”BMI称。

0700GMT，伦敦三个月期铜 下滑0.5%至每吨5,037.50美元，上日几乎是收平。

目前铜价徘徊在上周五触及的四个半月高位5,131美元下方。

周五一些市场将迎来复活节长周末，预计在此之前交投将会萎缩。

上海期铜 跌0.2%至每吨38,160元人民币。

预计中国铜产量也会减少。中国江西铜业 计划将今年的精炼铜产量削减6.7%。

中国目前的铜库存已达到纪录高位，因上海期铜与伦敦期铜之间的价差刺激了去年底的进口。(完)

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(编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红)

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