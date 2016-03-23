背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，并补充 道倾向于今年至少升息三次。 哈克预测今年余下时间将会升息两次以上，他说道，“有强烈理由”继续升息。 连以缓慢的速度加息，美联储的立场都变得愈发谨慎，最温和的决策者之一曾经的 边缘看法--主张加息步伐超慢的立场--如今已成为主流。周二，芝加哥联储总裁埃文斯 表示，他预计今年经济增速为2-2.5%，失业率到年底时将进一步降至4.75%，鉴于此， 今年料有两次加息。 菲律宾央行周三维持指标利率在4.0%不变，一如预期。该国经济增长强劲，通胀率 不高。 该行还维持特别存款帐户(SDA)利率在2.5%不变，存准率在20%不变。 泰国央行维持利率在1.5%不变，符合预期。 日本央行审议委员布野幸利周三表示，如果风险威胁到日本经济复苏脱离正轨，央 行将毫不犹豫再度放宽政策。 他还称，虽然汇率波动是货币政策关键的传导途径之一，但日本央行在制定政策决策时 不以短期汇率走势为目标。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率6.75% 2016年3月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.50% 2016年3月17日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率7.0% 2016年3月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 李春喜; 审校 王洋)
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。
行政长官梁振英发表任内最后一份施政报告，全文279段，接近3万字，篇幅是回归以来最长，提出新政策措施多达182项，不仅较上一份施政报告的逾160项多，还触及不少敏感议题，完全不像出自一个任期只余5个半月的政府，反映当局不甘沦为跛脚鸭，仅充当看守政府的角色。如此进取的施政报告，会否对下任政府带来无形约束，令施政「绑手绑脚」，难免惹来议论，惟像取消强积金对冲、制订标准工时、增加土地供应等问题，确实不应再拖拖拉拉，现在由施政报告抛了出来，正好令一众特首参选人无法回避。既然梁振英政府有决心在余下任期处理，就须尽快提出方案，切勿继续蹉跎。