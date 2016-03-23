背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，并补充 道倾向于今年至少升息三次。 哈克预测今年余下时间将会升息两次以上，他说道，“有强烈理由”继续升息。 连以缓慢的速度加息，美联储的立场都变得愈发谨慎，最温和的决策者之一曾经的 边缘看法--主张加息步伐超慢的立场--如今已成为主流。周二，芝加哥联储总裁埃文斯 表示，他预计今年经济增速为2-2.5%，失业率到年底时将进一步降至4.75%，鉴于此， 今年料有两次加息。 菲律宾央行周三维持指标利率在4.0%不变，一如预期。该国经济增长强劲，通胀率 不高。 该行还维持特别存款帐户(SDA)利率在2.5%不变，存准率在20%不变。 泰国央行维持利率在1.5%不变，符合预期。 日本央行审议委员布野幸利周三表示，如果风险威胁到日本经济复苏脱离正轨，央 行将毫不犹豫再度放宽政策。 他还称，虽然汇率波动是货币政策关键的传导途径之一，但日本央行在制定政策决策时 不以短期汇率走势为目标。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率6.75% 2016年3月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.50% 2016年3月17日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率7.0% 2016年3月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 李春喜; 审校 王洋)