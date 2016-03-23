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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:31 BJT

背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，并补充
道倾向于今年至少升息三次。
哈克预测今年余下时间将会升息两次以上，他说道，“有强烈理由”继续升息。 
    
    连以缓慢的速度加息，美联储的立场都变得愈发谨慎，最温和的决策者之一曾经的
边缘看法--主张加息步伐超慢的立场--如今已成为主流。周二，芝加哥联储总裁埃文斯
表示，他预计今年经济增速为2-2.5%，失业率到年底时将进一步降至4.75%，鉴于此，
今年料有两次加息。 
    
    菲律宾央行周三维持指标利率在4.0%不变，一如预期。该国经济增长强劲，通胀率
不高。
该行还维持特别存款帐户(SDA)利率在2.5%不变，存准率在20%不变。 
    
    泰国央行维持利率在1.5%不变，符合预期。 
    
    日本央行审议委员布野幸利周三表示，如果风险威胁到日本经济复苏脱离正轨，央
行将毫不犹豫再度放宽政策。
他还称，虽然汇率波动是货币政策关键的传导途径之一，但日本央行在制定政策决策时
不以短期汇率走势为目标。 
    
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.25%              2016年3月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率6.75%                  2016年3月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.00%            2016年3月10日降5基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.50%                  2016年3月17日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
 非洲
  南非       附买回利率7.0%                 2016年3月17日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 李春喜; 审校 王洋)

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