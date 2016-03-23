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债券 | 2016年 3月 23日 星期三 15:31 BJT

《汇市简讯》技术面和利率走向令欧元/美元承压

0721 GMT

* 欧元/美元跌破200小时移动均线：tmsnrt.rs/1RjgMV1

* 许多欧元/美元的交易员在技术上做多

* 利率市场料带来更多额外压力

* 尽管美联储采取温和立场，长债利差扩大

* 美国10年期公债收益率仅比11月峰值低7个基点：reut.rs/1RjgAFo

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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