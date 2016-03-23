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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超77亿韩元，连续第10日买超

路透首尔3月23日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超77
亿韩元，连续10个交易日买超，期间累计买超2.332万亿韩元(20.1亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资          机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     3月23日         7.7            -40.9          -43.7
    ^3月22日       135.5            -88.4         -115.1
     3月21日       134.5           -313.0          103.5
     3月18日       277.4           -342.9           29.7
     3月17日       734.6           -145.5         -268.5
     3月16日        98.4            -90.8          -45.9
     3月15日        62.5           -131.4            9.5
     3月14日        82.9           -245.0          135.2
     3月11日       147.7           -150.1          -56.8
     3月10日       651.0           -582.0         -121.9 
     3月 9日       -18.3            -26.0           -4.6
     3月 8日       -95.7            -61.3          106.0
     3月 7日       201.6           -198.8          -53.6
     3月 4日       162.0           -132.1          -45.5
     3月 3日       496.5           -235.5         -314.8
    ----------------------------------------------------
    本月以来     3,456.1         -2,799.0       -1,097.6
    ----------------------------------------------------
    今年以来       790.4          1,801.3       -1,784.7
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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