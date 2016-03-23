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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:39 BJT

新兴汇市：美联储官员谈升息打击亚币，马币触及七个月高点

泰铢兑美元下滑0.5%至35.08，为3月16日以来最弱水平。
    
    一些交易商稍早前押注泰国央行将在周三会议上降息，但今日实际却维持不变，导致这
部分交易商回补之前对泰铢的看跌押注。
    
    泰铢还在出口商月末结算需求提振下扳回稍早部分跌幅。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
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    日圆            112.30    112.40   +0.09   +7.12    120.30
    坡元            1.3670    1.3603   -0.49   +3.69    1.4175
    台币          32.512    32.525   +0.04   +1.70    33.066
    韩元           1160.53   1153.60   -0.60   +1.24   1174.95
    泰铢             35.09     34.91   -0.51   +2.65     36.02
    菲律宾披索       46.45     46.29   -0.34   +0.97     46.90
    印尼卢比      13195.00  13175.00   -0.15   +4.47  13785.00
    印度卢比       66.88     66.71   -0.25   -1.08     66.15
    马币            4.0030    4.0075   +0.11   +7.17    4.2900
    人民币          6.4954    6.4880   -0.11   -0.05    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/王颖/高琦/刘秀红；审校 王洋/艾茂林)

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