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货币新闻 | 2016年 3月 23日 星期三 15:45 BJT

欧洲个股：爱马仕将派息幅度上调14%，因2015年净利增长13%

路透巴黎3月23日 - 法国奢侈品生产商爱马仕(Hermes) 周三称，将派息幅度提升14%，此前该公司公布2015年净利增长13%。

该公司发表声明称，去年营业利润率增长0.3个百分点，达到31.8%。

爱马仕重申，以固定汇率计算，2016年营收增长率有可能低于中期目标8%，“这要归咎于全球经济、地缘政治以及财政状况的不确定性”。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

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