欧洲个股：爱马仕将派息幅度上调14%，因2015年净利增长13%

国际油市：美国原油价格自一周低点反弹，关注待公布的美国库存数据
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
路透巴黎3月23日 - 法国奢侈品生产商爱马仕(Hermes) 周三称，将派息幅度提升14%，此前该公司公布2015年净利增长13%。
该公司发表声明称，去年营业利润率增长0.3个百分点，达到31.8%。
爱马仕重申，以固定汇率计算，2016年营收增长率有可能低于中期目标8%，“这要归咎于全球经济、地缘政治以及财政状况的不确定性”。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。