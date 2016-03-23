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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 15:41 BJT

《汇市简讯》推动美元/日圆上涨的力量渐增

0734 GMT

* 美元/日圆走势平静，但美国和日本利率走向的分歧料提供助力

* 收益率曲线全面出现利差扩大，有助于美元/日圆走高

* 即使在美联储3月会议过后，利差扩大局面也不变：reut.rs/1Rjgr4X

* 200小时移动均线切入位112.55是关键：reut.rs/1LG07fm

* 美元/日圆的空仓规模仍然庞大

(编译 高琦 审校 张荻)

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