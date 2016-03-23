欧洲个股：瑞士宝盛集团执行长称负利率由银行、客户与员工分摊-报载

港报财经评论：盈利已复苏，重汽有动力--经济日报1月19日
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
当时该行已经开始向机构客户的瑞郎存款收取利息了。不过正如几乎所有其它瑞士银行一样，其未对私人客户的存款收取利息，除非是存款数额特别巨大。
周三的报导未具体说明向何种客户传导负利率，以及政策适用的币种。
Collardi表示，瑞郎兑其它货币的升值趋势证明客户对它的偏好是有道理的。
“我们的客户对瑞郎很有热情。通常情况下，他们对投资其它货币的建议不感兴趣，”Collardi说。(完) (编译 张明钧/王洋; 审校 高琦/王颖)
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
--长实 周一宣布联同长江基建 及电能实业 合作收购澳洲能源资产营运商DUET，同日重新启动股份回购行动，短短三日累计回购1,158.05万股股份，涉资逾5.87亿港元，平均每股作价50.75港元，比昨日收市价折让3.1%。
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。