欧洲个股：瑞士宝盛集团执行长称负利率由银行、客户与员工分摊-报载

当时该行已经开始向机构客户的瑞郎存款收取利息了。不过正如几乎所有其它瑞士银行一样，其未对私人客户的存款收取利息，除非是存款数额特别巨大。

周三的报导未具体说明向何种客户传导负利率，以及政策适用的币种。

Collardi表示，瑞郎兑其它货币的升值趋势证明客户对它的偏好是有道理的。

“我们的客户对瑞郎很有热情。通常情况下，他们对投资其它货币的建议不感兴趣，”Collardi说。(完) (编译 张明钧/王洋; 审校 高琦/王颖)