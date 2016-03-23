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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 16:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.6%，受上海期胶及日本股市走软影响

“市场整体的潜在趋势是上涨，因为天然橡胶产量季节性下降，而且中国橡胶需求有些趋紧，”东京一经纪商称。

日股日经指数 收低0.3%，美元兑日圆 报112.38日圆左右，周二午后约报112.10日圆。

上海期交所主力9月橡胶合约 跌315元人民币，收报每吨11,550元。

新加坡商品交易所(SICOM)的4月橡胶期货 最新报每公斤132.20美分，跌1.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/于春红; 审校 张荻/高琦)

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