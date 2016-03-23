《汇市简讯》欧元/美元多头的下一道防线是1.1143/1.1154

港报财经评论：盈利已复苏，重汽有动力--经济日报1月19日
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
0806 GMT
* 欧元/美元多头的下一道防线是1.1143/1.1154
* 1.1143是3月升势1.0822-1.1342的38.2%回档位
* 1.1154是日线云区顶端。在1.1158下买单，以获得上涨带来的获利
* 转换线指向上行，表明看多动能
* 自1.1342的下跌应被视作修正
* 技术图：tmsnrt.rs/1LG1PgF
(编译 高琦 审校 艾茂林)
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
--长实 周一宣布联同长江基建 及电能实业 合作收购澳洲能源资产营运商DUET，同日重新启动股份回购行动，短短三日累计回购1,158.05万股股份，涉资逾5.87亿港元，平均每股作价50.75港元，比昨日收市价折让3.1%。
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。