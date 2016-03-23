《汇市简讯》欧元/美元多头的下一道防线是1.1143/1.1154

0806 GMT

* 欧元/美元多头的下一道防线是1.1143/1.1154

* 1.1143是3月升势1.0822-1.1342的38.2%回档位

* 1.1154是日线云区顶端。在1.1158下买单，以获得上涨带来的获利

* 转换线指向上行，表明看多动能

* 自1.1342的下跌应被视作修正

* 技术图：tmsnrt.rs/1LG1PgF