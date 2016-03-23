《中国新债预测》国开行10及20年债定位近二级，需求一般长端品种仍谨慎

港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
* 期限及招标金额：10年：110亿元；20年：40亿元
* 招标时间: 3月24日14:30-15:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：3.15%-3.23%；3.85%-3.95%
* 预测均值: 3.18%；3.89%
路透上海3月23日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年固息债。路透调查显示，较之现券二级市场弱势震荡格局，虽然近期一级招标结果表现稍好，但是在资金面逐步改善势头下，机构对短久期品种稍显青睐，配置长期品种心态仍谨慎，料明日国开债需求一般近二级。
“现在一级还可以，不过就是短端表现好于长端，下午的农发行长端需求也一般，”上海一银行交易员谈到，20年期因为发行量太少，预测难度较大，不过整体应该跟上周差距不太大。
财政部上午招标续发行的200亿元人民币三年期国债，加权中标收益率为2.2421%，低于市场预测均值2.28%；边际中标收益率为2.2737%，投标倍数2.50倍。
农业发展银行下午招标的五年、七年和10年增发债收益率分别为2.9566%、3.2485%和 3.3153%，对应投标倍数分别为3.52倍、2.46倍和2.15倍；15年和20年增发债收益率分别为3. 8541%和3.9336%，对应投标倍数为5.48倍和3.59倍。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.1729%和3.9292%。而本次增发的标的券10年国开债150218券最新报价 在3.19%/3.1875%，上日尾盘为3.1880%/3.18%。
明日招标的两期债为国开行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率3.74%和3.80%。
具体发行条款如下：
2015年第18期增发、2016年第5期债增发
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发行上限 10年：110亿元；20年：40亿元
期限/计息方式 10年/20年固息
招标时间 3月24日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 3月28日
起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25
分销期 3/25-3/28
上市日 3月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。
行政长官梁振英发表任内最后一份施政报告，全文279段，接近3万字，篇幅是回归以来最长，提出新政策措施多达182项，不仅较上一份施政报告的逾160项多，还触及不少敏感议题，完全不像出自一个任期只余5个半月的政府，反映当局不甘沦为跛脚鸭，仅充当看守政府的角色。如此进取的施政报告，会否对下任政府带来无形约束，令施政「绑手绑脚」，难免惹来议论，惟像取消强积金对冲、制订标准工时、增加土地供应等问题，确实不应再拖拖拉拉，现在由施政报告抛了出来，正好令一众特首参选人无法回避。既然梁振英政府有决心在余下任期处理，就须尽快提出方案，切勿继续蹉跎。