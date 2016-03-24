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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：3月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月24日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共1,810.50亿台币。   
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --Goldman Sachs Group发行1.4亿美元债券。
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(本提存期)
        
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)1,230.95亿台币：
     03/25              132.00亿台币
     03/28                5.00亿台币
     03/29            4,987.15亿台币
     03/30            2,171.00亿台币
     03/31            2,698.80亿台币
     04/01            1,237.00亿台币
   
    --公债还本付息817.5亿台币：
   03/27     104甲6期1息          3.50亿台币
   03/31     95甲3期本金        800.00亿台币
   03/31     95甲3期10息         14.00亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素：      
    --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。
    --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)         
    

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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