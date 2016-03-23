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债券 | 2016年 3月 23日 星期三 16:51 BJT

欧元债市：公债收益率上升，受美联储官员谈话及供给面推升

这为欧债市场定下基调，10年债收益率全线走高1-2个基点。

周二布鲁塞尔爆炸案发生后，金融市场普遍呈现谨慎气氛。受爆炸案影响，德国10年期公债收益率一度逼近两周低位。

德国10年债收益率 上升2个基点至0.23%，周二降至0.18%。

“由于没有坏消息继续传出，周三早间公债价格回升，”北欧联合银行(Nordea)固定收益率分析师Jan von Gerich称。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张明钧/刘秀红；审校 高琦/王丽鑫)

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