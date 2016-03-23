台湾汇市：台币随亚币收贬1角，央行季度会议前夕国际美元走强

* 午后亚币回落，台币明显缩手 * 央行会议前夕，市场偏向观望 * 台币区间暂短期看32.450-32.650 路透台北3月23日 - 台币兑美元 周三收盘贬值1角，随亚币走弱。汇银人士表 示，随着午后亚币走弱，疑似央行和外商银的美元买盘出笼，促使台币今日较明显收贬。只 不过央行明天将召开季度会议，市场气氛偏向观望。 汇银人士表示，午后的无本金交割台币远汇市场 中，美元/台币换汇点折价幅度 各天期都明显减小、甚至转回价平附近。此外，韩元和人民币走弱，国际美元走向似有偏强 。另外，出口商则在台币贬破32.500之上见美元的卖压出笼。 〞NDF美元的折价都缩小了，有美元走强这个氛围，〞一位大型商银交易员说。 他们也表示，午后央行早一步买汇，随后外商银跟进。尾盘也在疑似央行促贬下，台币 贬破32.600，收在32.625。 台湾股市周三小幅收低。分析师表示，今日盘势不脱前两日高档震荡格局。外资及陆资 在台股买超35.03亿台币，连19个交易日买超共计1,512.94亿台币。 路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。 交易员并预估，周四央行的理监事会议决议公布之前，台币实质交易料在32.450-32.650之 间。 韩元兑美元 报1,161.2，上日收在1,153.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由大幅 折价转为价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.465/32.505，上日收在3 2.275。 台币今日主要交易区间在32.380-32.544，上日在32.350-32.492。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.625 32.525 32.380-32.625 32.480 7.01 9.29 司 元太外汇经纪公 32.623 32.523 32.380-32.623 32.424 3.29 3.08 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.070/-0.050 美元/台币六个月期 -0.020/0.020 -0.110/-0.070 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)