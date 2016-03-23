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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 16:52 BJT

台湾汇市：台币随亚币收贬1角，央行季度会议前夕国际美元走强

* 午后亚币回落，台币明显缩手
    * 央行会议前夕，市场偏向观望
    * 台币区间暂短期看32.450-32.650

    路透台北3月23日 - 台币兑美元 周三收盘贬值1角，随亚币走弱。汇银人士表
示，随着午后亚币走弱，疑似央行和外商银的美元买盘出笼，促使台币今日较明显收贬。只
不过央行明天将召开季度会议，市场气氛偏向观望。
    
    汇银人士表示，午后的无本金交割台币远汇市场 中，美元/台币换汇点折价幅度
各天期都明显减小、甚至转回价平附近。此外，韩元和人民币走弱，国际美元走向似有偏强
。另外，出口商则在台币贬破32.500之上见美元的卖压出笼。
    
    〞NDF美元的折价都缩小了，有美元走强这个氛围，〞一位大型商银交易员说。
    
    他们也表示，午后央行早一步买汇，随后外商银跟进。尾盘也在疑似央行促贬下，台币
贬破32.600，收在32.625。      
     
    台湾股市周三小幅收低。分析师表示，今日盘势不脱前两日高档震荡格局。外资及陆资
在台股买超35.03亿台币，连19个交易日买超共计1,512.94亿台币。
    
    路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。 
交易员并预估，周四央行的理监事会议决议公布之前，台币实质交易料在32.450-32.650之
间。
    
    韩元兑美元 报1,161.2，上日收在1,153.6。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由大幅
折价转为价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.465/32.505，上日收在3
2.275。
    
    台币今日主要交易区间在32.380-32.544，上日在32.350-32.492。 
             
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.625     32.525   32.380-32.625   32.480     7.01    9.29
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.623     32.523   32.380-32.623   32.424     3.29    3.08
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.020/0.000          -0.070/-0.050
 美元/台币六个月期        -0.020/0.020          -0.110/-0.070
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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