台湾汇市：台币随亚币收贬1角，央行季度会议前夕国际美元走强

港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
* 午后亚币回落，台币明显缩手 * 央行会议前夕，市场偏向观望 * 台币区间暂短期看32.450-32.650 路透台北3月23日 - 台币兑美元 周三收盘贬值1角，随亚币走弱。汇银人士表 示，随着午后亚币走弱，疑似央行和外商银的美元买盘出笼，促使台币今日较明显收贬。只 不过央行明天将召开季度会议，市场气氛偏向观望。 汇银人士表示，午后的无本金交割台币远汇市场 中，美元/台币换汇点折价幅度 各天期都明显减小、甚至转回价平附近。此外，韩元和人民币走弱，国际美元走向似有偏强 。另外，出口商则在台币贬破32.500之上见美元的卖压出笼。 〞NDF美元的折价都缩小了，有美元走强这个氛围，〞一位大型商银交易员说。 他们也表示，午后央行早一步买汇，随后外商银跟进。尾盘也在疑似央行促贬下，台币 贬破32.600，收在32.625。 台湾股市周三小幅收低。分析师表示，今日盘势不脱前两日高档震荡格局。外资及陆资 在台股买超35.03亿台币，连19个交易日买超共计1,512.94亿台币。 路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。 交易员并预估，周四央行的理监事会议决议公布之前，台币实质交易料在32.450-32.650之 间。 韩元兑美元 报1,161.2，上日收在1,153.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由大幅 折价转为价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.465/32.505，上日收在3 2.275。 台币今日主要交易区间在32.380-32.544，上日在32.350-32.492。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.625 32.525 32.380-32.625 32.480 7.01 9.29 司 元太外汇经纪公 32.623 32.523 32.380-32.623 32.424 3.29 3.08 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.070/-0.050 美元/台币六个月期 -0.020/0.020 -0.110/-0.070 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。
行政长官梁振英发表任内最后一份施政报告，全文279段，接近3万字，篇幅是回归以来最长，提出新政策措施多达182项，不仅较上一份施政报告的逾160项多，还触及不少敏感议题，完全不像出自一个任期只余5个半月的政府，反映当局不甘沦为跛脚鸭，仅充当看守政府的角色。如此进取的施政报告，会否对下任政府带来无形约束，令施政「绑手绑脚」，难免惹来议论，惟像取消强积金对冲、制订标准工时、增加土地供应等问题，确实不应再拖拖拉拉，现在由施政报告抛了出来，正好令一众特首参选人无法回避。既然梁振英政府有决心在余下任期处理，就须尽快提出方案，切勿继续蹉跎。