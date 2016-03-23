重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年债定位近二级，需求一般长端品种仍谨慎

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
* 期限及招标金额：10年：110亿元；20年：40亿元
* 招标时间: 3月24日14:30-15:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：3.15%-3.23%；3.85%-3.95%
* 预测均值: 3.18%；3.89%
路透上海3月23日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年固息债。路透调查显示，较之现券二级市场弱势震荡格局，虽然近期一级招标结果表现稍好，但是在资金面逐步改善势头下，机构对短久期品种稍显青睐，配置长期品种心态仍谨慎，料明日国开债需求一般近二级。
“现在一级还可以，不过就是短端表现好于长端，下午的农发行长端需求也一般，”上海一银行交易员谈到，20年期因为发行量太少，预测难度较大，不过整体应该跟上周差距不太大。
财政部上午招标续发行的200亿元人民币三年期国债，加权中标收益率为2.2421%，低于市场预测均值2.28%；边际中标收益率为2.2737%，投标倍数2.50倍。
农业发展银行下午招标的五年、七年和10年增发债收益率分别为2.9566%、3.2485%和 3.3153%，对应投标倍数分别为3.52倍、2.46倍和2.15倍；15年和20年增发债收益率分别为3. 8541%和3.9336%，对应投标倍数为5.48倍和3.59倍。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.1729%和3.9292%。而本次增发的标的券10年国开债150218券最新报价 在3.19%/3.1875%，上日尾盘为3.1880%/3.18%。
明日招标的两期债为国开行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率3.74%和3.80%。
具体发行条款如下：
2015年第18期增发、2016年第5期债增发
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发行上限 10年：110亿元；20年：40亿元
期限/计息方式 10年/20年固息
招标时间 3月24日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 3月28日
起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25
分销期 3/25-3/28
上市日 3月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)