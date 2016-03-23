《全球汇市》美元触及一周高位，受美联储官员升息评论提振

美元指数 上涨约0.3%至95.920。
费城联邦储备银行总裁哈克向记者表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美联储最早下月就应考虑升息。
芝加哥联储总裁埃文斯表示，他预计美国今年料有两次加息，除非经济数据远优于预期，或者通胀率升速快于预期。
即使今年没有决定投票权，但他被外界视为美联储最温和的决策者之一。此前，另有三名美联储官员在周一发表言论，均暗示将很快升息。
“埃文斯通常倾向降息，因此在市场预估今年仅升息一次的情况下，他乐见今年升息两次的评论相当耐人寻味，”澳洲西太平洋银行资深汇市策略师Sean Callow在报告中表示。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1182 1.1214 -0.29 +2.97 1.0860
美元/日圆 112.67 112.36 +0.28 -6.34 120.30
欧元/日圆 125.97 126.03 -0.05 -3.45 130.47
美元/瑞郎 0.9763 0.9722 +0.42 -2.55 1.0018
英镑/美元 1.4161 1.4206 -0.32 -3.92 1.4738
美元/加元 1.3076 1.3044 +0.25 -5.51 1.3839
美元/离岸人民币 6.5024 6.4928 +0.15 -1.00 6.5680
澳元/美元 0.7592 0.7621 -0.38 +4.36 0.7275
新西兰元/美元 0.6704 0.6751 -0.70 -1.77 0.6825
欧元/瑞郎 1.0915 1.0909 +0.06 +0.27 1.0886
欧元/英镑 0.7895 0.7893 +0.03 +7.17 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2350 9.2282 +0.07 +0.70 9.1705
美元/挪威克朗 8.4362 8.4027 +0.40 -4.57 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 刘秀红/张荻/张明钧; 审校 高琦/李春喜/王洋)