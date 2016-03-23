日托短缺引发日本家长愤怒 亦阻碍安倍提升生育率计划

路透东京3月23日（记者 Elaine Lies） - Mika Kiyokawa想要第三胎，但却放弃了，因为给两个儿子找日托太麻烦了，她不想再经历一次。

34岁的Kiyokawa是日本首相安倍晋三“女性经济学”政策有意动员的女性之一，但日托严重短缺构成拖累，并引发对安倍的指责。

日托短缺也阻碍日本提升极低生育率的努力，后者也是安倍政策的另外一个支撑。

上个月，一名女性匿名发的博客被疯传，导致这个长期存在的问题进入公众的视线，引发抗议和呼吁改变的请愿。

“我的孩子上不了日托，”她写道。“日本去死吧！”

安倍最初没有在意这个博客，但公众的愤怒和媒体的报道促使他承诺更快地解决这个问题。

Kiyokawa去了24家日托中心才给大儿子弄到位置，离家的路程超过30分钟。

“我想再要个孩子，但找日托太难了，我不会要了，”Kiyokawa在议员和要求增加日托的家长会面时说道。

“女性在照顾孩子上面有这么大的麻烦，一家公司在选择要一个男性还是一个女性的时候当然会从一开始就要男性，使不公平永远存在。”

邻居怕吵导致建设新的日托中心很困难，而且日托薪水不高，难以吸引足够的员工。政府数据显示，东京的日托工作人员2013年平均工资为212万日圆（18,884美元）。

“我们并不是要奢华的东西，我们只是想过日子，”37岁的Asato Hayashi抱着六个月大的女儿说道。

“如果不工作，就活不下去。但没有日托就没法工作，也就不想要孩子。”(完)