路透基点：中华纸浆接近签署30亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港3月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾造纸商--中华纸浆股份有限公司接近签署30亿台币(9,300万美元)五年期贷款，之前在接获10家银行承贷后，将贷款规模从初期的25亿台币上调至当前规模。

台湾银行、第一商业银行、台湾工业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦银行担任牵头行兼簿记行，其他五家银行担任联合安排行。台湾银行任额度代理行。

贷款分为两部分：A部分为30亿台币循环贷，B部分为6亿台币定期贷款。两部分贷款总额不得超过30亿台币。

A部分利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码62个基点。B部分利率前四年较四年期台币互换利率(TWD IRS)加码63个基点，第五年的利率与A部分相同。

A、B两部分税前保底利率设定在1.7%。

B部分将在四年宽限期过后分两期每年不等额偿还：20%和80%。

银行受邀以两个层次参贷：承贷2.5-3.75亿台币获联合安排行头衔，前端费15个基点；承贷1.5-2.49亿台币获经理行头衔，前端费6个基点。