香港个股：恒隆地产料今年中港租金收入仍可录得增长，但压力渐增

路透香港3月23日 - 已将业务重心放在中国购物商场营运的恒隆地产 主席陈启宗表示，相信中国的经济于未来数年可勉强应付过去，而2016年集团在内地和香港的租金收入料仍可录得增长，但对租户零售额则不大乐观，且早晚会为租金带来压力。

身兼母公司恒隆集团 主席的陈启宗，在两家公司最新发布的2015年度年报中的致股东函中表示，现时中国社会有许多正面发展，对经济有利好作用。一些是短期的，另一些是长期的。其中一项是许多重点二线城市的房地产市场大致颇为健康，他亦不相信中国的楼市会出现＂硬着陆＂；另外，中国的私人消费有相当大的增长空间，并期望有更多这方面的政策举措。

不过，面对中国目前的经济状况，陈启宗认为，任何人都绝不应低估现时的经济困境。

＂对中国经济去向的结论，我的最合理猜测是：经济于未来数年可勉强应付过去。＂他称。

恒隆地产去年撇除投资物业重估等因素后的基本纯利按年大幅倒退56%，中港收租物业整体租金收入同比升7%，但相关营业溢利则只有2%的增长。

陈启宗表示，深信2016年集团在内地和香港的租金收入仍可录得长，但必须小心审视租户零售额，并对此不大乐观，而这早晚会为租金带来压力。

他指出，去年下半年本应为零售旺季，但内地租户下半年的零售额却下降，集团须非常努力，方有机会保持租赁溢利增长。

尽管市道不景，但陈启宗指集团仍继续在建项目的施工计划。

＂倘低迷市道再持续两至三年（即从2012年起计，这次熊市为时六至七年），而倘若我们没有停工或显着放慢施工，那么我们在昆明和武汉的购物商场便刚好于经济复苏时开业。＂陈启宗说。