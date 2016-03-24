更正-欧洲汇市：英镑/美元三个月隐含波动率升至约六年最高，反映出退欧担忧(3月23日)

(更正：第二段译文有误，应为“本周英镑的人气变差”，而非“本周英镑的人气飙升”)

路透伦敦3月23日 - 对冲英镑大幅波动的成本周三飙升至近六年高位，目前距离英国6月就是否保留欧盟成员国地位的公投还有三个月。

本周英镑的人气变差，此前一位支持退出欧盟的内阁大臣辞职。

周二英镑面临进一步的抛压，因有观点认为布鲁塞尔发生的炸弹袭击案将加大英国脱离欧盟的几率。

英镑/美元三个月隐含波动率 跃升至14.50%，创2010年中期以来最高。

根据路透数据，三个月期欧元/英镑隐含波动率合约 亦升至13.70%，创2009年4月以来最高。

三个月期英镑/美元风险逆转指标 愈发倾向英镑卖权，该指标报在4.5，周二偏向英镑卖权的程度为2.4。

据路透图表，这是2010年5月英国大选以来所未见的水平，表明相较于2008年全球金融危机时期，偏向英镑卖权程度更高。

“三个月期权隐含波动率覆盖6月23日的公投期。这是一个能反映对投票担忧情绪的良好工具，”道明证券外汇策略部门欧洲主管Ned Rumpeltin说。

“退欧兑英国经济来说是一个大事件，如果真的脱离，可能会导致英镑明显贬值。”

在现汇市场上，英镑兑美元 跌破1.42，报1.4160，日内跌幅0.3%。新的民调显示支持脱离欧盟的阵营稍稍领先。(完)

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