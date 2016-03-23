东南亚股市：泰国和菲律宾股市收高，此前两国央行均维持利率不变

港报社评：施政倒数取态仍进取，废强积金对冲勿蹉跎--明报1月19日

行政长官梁振英发表任内最后一份施政报告，全文279段，接近3万字，篇幅是回归以来最长，提出新政策措施多达182项，不仅较上一份施政报告的逾160项多，还触及不少敏感议题，完全不像出自一个任期只余5个半月的政府，反映当局不甘沦为跛脚鸭，仅充当看守政府的角色。如此进取的施政报告，会否对下任政府带来无形约束，令施政「绑手绑脚」，难免惹来议论，惟像取消强积金对冲、制订标准工时、增加土地供应等问题，确实不应再拖拖拉拉，现在由施政报告抛了出来，正好令一众特首参选人无法回避。既然梁振英政府有决心在余下任期处理，就须尽快提出方案，切勿继续蹉跎。