东南亚股市：泰国和菲律宾股市收高，此前两国央行均维持利率不变

路透曼谷3月23日 - 东南亚股市周三收盘涨跌互见，泰国股市触及逾四个月最高位，菲律宾股市反弹，此前这两国央行均维持利率不变，与预期相符。
泰国股市 收高1.1%，报1,412.16点，创11月6日以来最高收位。尾盘时的买盘提振了盘谷银行(Bangkok Bank) 和
Advanced Info Service 等银行和电信大盘股。
泰国央行一如预期维持利率在1.50%，且下调2016年经济成长预估后，股市出现买兴。
“下调经济预估并不让人意外。在泰国指标股指升逾关键的1,400点水准后，今天的买盘更多是与后续买盘相关，”Thanachart
Securities贵宾客户咨询部门第一副总裁Pichai Lertsupongkij称。
菲律宾股市 收高0.3%，本周累计温和涨0.7%。菲律宾股市周四和周五因公众假期休市。
菲律宾央行周三将指标利率一如预期维持在4.0%，因经济成长强劲且通胀缓和。
新加坡股市 微幅收高，数据显示，该国2月核心通胀率上升0.5%，为五个月来最高增幅。
马来西亚股市 亦大致持平。
印尼股市 触及3月15日以来最低收位，越南股市 在四个交易日内首次收高。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 360.71 0.12 +0.03 +8.38 332.82
新加坡 2881.98 1.33 +0.05 -0.03 2882.73
马来西亚 1724.55 -0.20 -0.01 +1.89 1692.51
泰国 1412.16 14.96 +1.07 +9.64 1288.02
印尼 4854.18 -1.93 -0.04 +5.69 4593.01
菲律宾 7360.05 18.02 +0.25 +5.87 6952.08
越南 574.71 3.80 +0.67 -0.75 579.03
(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)