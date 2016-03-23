重温稿-香港个股：恒隆地产料今年中港租金收入仍可录得增长，但压力渐增

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透香港3月23日 - 已将业务重心放在中国购物商场营运的恒隆地产 主席陈启宗表示，相信中国的经济于未来数年可勉强应付过去，而2016年集团在内地和香港的租金收入料仍可录得增长，但对租户零售额则不大乐观，且早晚会为租金带来压力。
身兼母公司恒隆集团 主席的陈启宗，在两家公司最新发布的2015年度年报中的致股东函中表示，现时中国社会有许多正面发展，对经济有利好作用。一些是短期的，另一些是长期的。其中一项是许多重点二线城市的房地产市场大致颇为健康，他亦不相信中国的楼市会出现＂硬着陆＂；另外，中国的私人消费有相当大的增长空间，并期望有更多这方面的政策举措。
不过，面对中国目前的经济状况，陈启宗认为，任何人都绝不应低估现时的经济困境。
＂对中国经济去向的结论，我的最合理猜测是：经济于未来数年可勉强应付过去。＂他称。
恒隆地产去年撇除投资物业重估等因素后的基本纯利按年大幅倒退56%，中港收租物业整体租金收入同比升7%，但相关营业溢利则只有2%的增长。
陈启宗表示，深信2016年集团在内地和香港的租金收入仍可录得长，但必须小心审视租户零售额，并对此不大乐观，而这早晚会为租金带来压力。
他指出，去年下半年本应为零售旺季，但内地租户下半年的零售额却下降，集团须非常努力，方有机会保持租赁溢利增长。
尽管市道不景，但陈启宗指集团仍继续在建项目的施工计划。
＂倘低迷市道再持续两至三年（即从2012年起计，这次熊市为时六至七年），而倘若我们没有停工或显着放慢施工，那么我们在昆明和武汉的购物商场便刚好于经济复苏时开业。＂陈启宗说。
他并表示，趁市道裹足不前，先后在香港和上海进行多项资产优化计划。因在艰困的市道下，最适宜为物业提升质素，为下一个增长周期作好准备。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)