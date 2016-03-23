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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 07:30 BJT

重温稿-香港房地产：远东发展以2.45亿港元中标新界沙田岭住宅官地，逊市场预期

路透香港3月23日 - 香港地政总署周三宣布，一幅位于新界沙田大埔公路沙田岭段的住宅用地，由远东发展 以约2.45亿港元的出价中标，低过市场预期。

该幅土地盘面积35,521平方尺，指定作私人住宅用途，若以最高2.5倍地积比发展，可建总楼面为88,803平方尺。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价2,759港元。

此前三家测量师行：理想城市、美联测量及中原测量对该土地的估值分别为3.1亿、3.2亿及3.55亿港元。

该土地上周五截标时共接获七份标书，大型发展商中，只有信和置业 和新鸿基地产 入标。

另外，地政总署表示，延后招标一幅纳入今年1-3月季度卖地计划的住宅用地。该幅土地位于屯门第20区青山公路–青山湾段青霞里（拟议的屯门市地段第516号）。由于该署需时解决该用地的技术事宜，因此延后招标该用地，推售时间待定。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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