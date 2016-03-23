重温稿-香港房地产：远东发展以2.45亿港元中标新界沙田岭住宅官地，逊市场预期

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透香港3月23日 - 香港地政总署周三宣布，一幅位于新界沙田大埔公路沙田岭段的住宅用地，由远东发展 以约2.45亿港元的出价中标，低过市场预期。
该幅土地盘面积35,521平方尺，指定作私人住宅用途，若以最高2.5倍地积比发展，可建总楼面为88,803平方尺。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价2,759港元。
此前三家测量师行：理想城市、美联测量及中原测量对该土地的估值分别为3.1亿、3.2亿及3.55亿港元。
该土地上周五截标时共接获七份标书，大型发展商中，只有信和置业 和新鸿基地产 入标。
另外，地政总署表示，延后招标一幅纳入今年1-3月季度卖地计划的住宅用地。该幅土地位于屯门第20区青山公路–青山湾段青霞里（拟议的屯门市地段第516号）。由于该署需时解决该用地的技术事宜，因此延后招标该用地，推售时间待定。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)