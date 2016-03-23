重温稿-台湾房地产：房地合一政策上路后自住型比重提升，投资客渐退场--央行

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
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路透台北3月23日 - 台湾央行周三指出，在今年1月房地合一政策上路后，目前购屋者以首次购屋或换屋，即〞自住型〞居多，投资客则慢慢退场，房市呈交投冷、价格缓步下跌趋势。
央行称，2月五大本地银行(台银、合库银、土银、华银及一银)新承做购屋放款金额为216.96亿台币，较1月大减151.35亿台币；除春节上班天数少外，台南发生大地震，部分地区房屋交易受影向。
〞目前自住型比重至少提升到三成以上，就是首次购屋或换屋族的比重逐渐上升。〞央行经研处副处长吴懿娟说。
她表示，2月五大本地银行新承做房贷利率降至1.835%，较上月下降0.017个百分点，创三年半新低；显示央行去年9月及12月各降息半码，已逐渐反应新承做房贷利率上。
她并称，数据显示，2月台湾六大都会区房屋买卖移转栋数不论是月增率或年增率均呈两位数衰退；以台北市及新北市为例，与上年同期比较分别衰退42.63%及39.13%；台中市衰退幅度亦达40.24%。
台湾财政部为抑制房价飙涨于今年1月起开始实施房地合一课征所得税制度，落实了房屋/土地合并课征交易所得税，是台湾不动产税制数十年来的重大改革。
台湾央行在日前立法院业务报告中称，台湾房价缓步回跌，房市景气降温；外界关注央行周四是否进一步松绑房市管制措施时，吴懿娟说，央行〞持续密切关注〞。(完)
(记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)