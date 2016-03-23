重温稿-台湾房地产：房地合一政策上路后自住型比重提升，投资客渐退场--央行

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路透台北3月23日 - 台湾央行周三指出，在今年1月房地合一政策上路后，目前购屋者以首次购屋或换屋，即〞自住型〞居多，投资客则慢慢退场，房市呈交投冷、价格缓步下跌趋势。

央行称，2月五大本地银行(台银、合库银、土银、华银及一银)新承做购屋放款金额为216.96亿台币，较1月大减151.35亿台币；除春节上班天数少外，台南发生大地震，部分地区房屋交易受影向。

〞目前自住型比重至少提升到三成以上，就是首次购屋或换屋族的比重逐渐上升。〞央行经研处副处长吴懿娟说。

她表示，2月五大本地银行新承做房贷利率降至1.835%，较上月下降0.017个百分点，创三年半新低；显示央行去年9月及12月各降息半码，已逐渐反应新承做房贷利率上。

她并称，数据显示，2月台湾六大都会区房屋买卖移转栋数不论是月增率或年增率均呈两位数衰退；以台北市及新北市为例，与上年同期比较分别衰退42.63%及39.13%；台中市衰退幅度亦达40.24%。

台湾财政部为抑制房价飙涨于今年1月起开始实施房地合一课征所得税制度，落实了房屋/土地合并课征交易所得税，是台湾不动产税制数十年来的重大改革。

台湾央行在日前立法院业务报告中称，台湾房价缓步回跌，房市景气降温；外界关注央行周四是否进一步松绑房市管制措施时，吴懿娟说，央行〞持续密切关注〞。(完)