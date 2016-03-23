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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 06:56 BJT

修正-马来西亚期市：棕榈油期货录得五日来首次下滑，连涨之后出现修正

(更正：标题中的错字“张”修正为“涨”)

路透吉隆坡3月23日 - 马来西亚棕榈油期货周三录得五日来首次下滑，脱离前日触及的两年高位，在马币走强和其它植物油下滑的压力下，棕榈油市场出现修正走势。

马来西亚6月棕榈油期货 下跌0.4%，收盘时报每吨2,700马币。

成交量为45,064口，相比之下2015年日均为44,600口。

“这是一个早就应该来的修正，”一位吉隆坡的交易员说，“马币进一步走坚及海外市场回撤，可能引发了已呈技术性超买的市场出现修正。”

马币兑美元周三傍晚突破了4.000马币的关键价位，升至3.9930。

棕榈油已上涨了四日，自本周初以来累计上涨约2%。周二盘中曾触及2014年3月来最高的2,726马币。

路透技术分析师王涛表示，由于棕榈油目前已跌破支撑位2,695马币，可能会回撤至2,645马币。

大连9月豆油期货 下跌0.9%，芝加哥5月豆油期货 跌0.7%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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