修正-马来西亚期市：棕榈油期货录得五日来首次下滑，连涨之后出现修正

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
(更正：标题中的错字“张”修正为“涨”)
路透吉隆坡3月23日 - 马来西亚棕榈油期货周三录得五日来首次下滑，脱离前日触及的两年高位，在马币走强和其它植物油下滑的压力下，棕榈油市场出现修正走势。
马来西亚6月棕榈油期货 下跌0.4%，收盘时报每吨2,700马币。
成交量为45,064口，相比之下2015年日均为44,600口。
“这是一个早就应该来的修正，”一位吉隆坡的交易员说，“马币进一步走坚及海外市场回撤，可能引发了已呈技术性超买的市场出现修正。”
马币兑美元周三傍晚突破了4.000马币的关键价位，升至3.9930。
棕榈油已上涨了四日，自本周初以来累计上涨约2%。周二盘中曾触及2014年3月来最高的2,726马币。
路透技术分析师王涛表示，由于棕榈油目前已跌破支撑位2,695马币，可能会回撤至2,645马币。
大连9月豆油期货 下跌0.9%，芝加哥5月豆油期货 跌0.7%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)