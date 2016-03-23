国际油市：新加坡燃料油强劲买兴持续，成交量接近纪录水平

路透新加坡3月23日 - 新加坡燃料油市场自3月初以来的强劲买兴周三持续，将月度成交量提升至接近去年6月创下的纪录水平。

行业消息人士称，周三据报有15笔燃料油交易在普氏窗口达成，总计30万吨。自3月以来的日均成交量目前为28.4万吨。

3月迄今，在新加坡普氏收盘价(Market on Close(MOC)，即普氏窗口过程中总共成交482万吨燃料油，接近去年6月创下的597万吨的纪录水平。

虽然今日成交的15艘船货中大部分都是380cst燃料油，但自本周初以来出现的对180cst燃料油的买兴还在持续，今日成交一艘船货。

交易员表示，贡渥以每吨较新加坡报价贴水逾0.50美元的价格，从Petco购入2万吨180cst燃料油。

尽管实货船货的买兴强劲，但周三的现货升水还是下滑，一位新加坡的交易员称这是“因成交价格不再那么激进。”

近月合约跨月价差周三也下跌，另一位交易员说这是因“纸货市场缺乏流动性”。

4月/5月380cst燃料油跨月价差下跌0.25美元至每吨较新加坡报价贴水1.50美元。180cst燃料油近月合约跨月价差下跌0.50美元至每吨较新加坡报价贴水2.25美元。

新加坡现货市场有15笔交易成交。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文