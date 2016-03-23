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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 22:20 BJT

美国热股：耐克下挫逾4%，此前至少四家券商下调对耐克的股票评级

路透3月23日 - 至少四家券商下调对耐克(NIKE) 的股票评级，之前该公司公布的第三季营收低于预期，受美元走强的不利影响。

耐克周三早盘下跌4.4%，报62.03美元。(完)

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